В Кремле оценили работу с ветеранами СВО

Песков заявил, что программа «Время героев» хорошо себя зарекомендовала

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая работу с ветеранами специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил, что программа «Время героев» хорошо себя зарекомендовала. Об этом сообщает ТАСС.

«Работа с героями, с ветеранами, будет продолжаться. Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, в том или ином виде она будет обязательно продолжена», — обозначил пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков подчеркнул, что пока не было четких решений насчет продления программы.

Ранее сообщалось, что общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч. С момента начала дополнительного набора участников, который завершится 25 января, было зарегистрировано более 20 тысяч человек.

На сегодняшний день 18 участников первого потока федеральной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, а также руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

