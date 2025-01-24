Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 24 января 2025Россия

В Кремле оценили работу с ветеранами СВО

Песков заявил, что программа «Время героев» хорошо себя зарекомендовала
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая работу с ветеранами специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил, что программа «Время героев» хорошо себя зарекомендовала. Об этом сообщает ТАСС.

«Работа с героями, с ветеранами, будет продолжаться. Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, в том или ином виде она будет обязательно продолжена», — обозначил пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков подчеркнул, что пока не было четких решений насчет продления программы.

Ранее сообщалось, что общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч. С момента начала дополнительного набора участников, который завершится 25 января, было зарегистрировано более 20 тысяч человек.

На сегодняшний день 18 участников первого потока федеральной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, а также руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Казахстана сравнили слитые переговоры экипажа самолета AZAL с реальным содержимым черных ящиков. Там есть «большое отличие»

      В России назвали подготовителей нападения на Курскую область

      Минобороны заявило об уничтожении американского танка Abrams в Курской области

      Российского депутата уличили в махинациях с закупкой водостанций для снабжения села

      В России заявили об отсутствии связи конфликта на Украине и цен на нефть

      В отношении МТС возбудили дело из-за рекламы

      Планировавшего покушение на главу поселения под Мелитополем осудили

      Против напавшего на фельдшера скорой помощи россиянина возбудили уголовное дело

      На Западе заявили о неспособности Украины покрыть свои долги ресурсами

      Брэда Питта обвинили в отсутствии номинации на «Оскар» у Анджелины Джоли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше