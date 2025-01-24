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12:06, 24 января 2025Россия

В России школьного психолога уволили через две недели работы из-за нарядов и блога о сексе

В Ставрополе школьного психолога уволили из-за откровенных нарядов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ставрополе школьного психолога уволили уже через две недели после трудоустройства. Это произошло из-за внерабочей деятельности специалиста, сообщает Telegram-канал Mash.

По официальной формулировке, россиянка лишилась работы из-за слишком откровенных нарядов. Она приходила в учебное заведение в коротких юбках и открытой одежде, демонстрирующей татуировки.

Помимо этого, в свободное от работы время психолог вела блог, в котором раскрывала интимную сторону отношений между мужчиной и женщиной. Увидевшая ее публикации мать одного из учеников созвала родительский комитет, который потребовал уволить психолога. Психолог утверждала, что откровенный контент доступен в ее соцсетях исключительно по платной подписке, однако эти доводы учтены не были.

Ранее в Тюмени уволили школьную учительницу, заявившую о ненависти к детям. Это произошло после того, как директор увидела записанное педагогом видео. Несмотря на то что запись была сделана двумя годами ранее, трудовые отношения с учительницей решили прекратить, а договор с ней расторгнуть. При этом родители встали на сторону педагога.

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