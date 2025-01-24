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11:27, 24 января 2025Силовые структуры

В России утвердили стандарты радиосвязи для силовых ведомств

РБК: Стандарты связи для силовых ведомств в РФ начнут действовать с 1 февраля
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новые отечественные стандарты профессиональной подвижной (мобильной) радиосвязи начнут действовать в России с 1 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании НИЦ Телеком (бывший НИИР), которая занималась разработкой новых стандартов.

По данным источника, речь идет о связи по рациям и другим подобным устройствам. Такую связь в РФ используют силовые ведомства, аварийные службы, волонтерские организации, а также промышленные и транспортные компании.

Уточняется, что группа новых стандартов была утверждена Росстандартом в декабре 2024 года и носит рекомендательный характер.

Ранее в России запланировали создать отечественный аналог eSIM на случай блокировки технологии из-за санкций.

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