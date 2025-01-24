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16:13, 24 января 2025Мир

В США захотели запретить мужчинам мастурбировать

NBC: Сенатор Блэкмон предложил законопроект о запрете мужчинам мастурбировать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rock and Wasp / Shutterstock / Fotodom

Член Сената штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон предложил законопроект о запрете мастурбировать мужчинам или участвовать в каких-либо действиях сексуального характера, если их целью не является задача «оплодотворить эмбрион». Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Законопроект под названием "Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции" сделает незаконным "выделение генетического материала лицом без намерения оплодотворить эмбрион". Он включает исключения для донорства спермы и использования контрацепции для предотвращения оплодотворения», — отмечается в материале телеканала.

Согласно инициативе, неспособные удержать себя нарушители будут оштрафованы на 5 тысяч долларов США, а во второй раз в 10 тысяч. В третий раз они будут наказаны выплатой в 15 тысяч долларов. При этом вероятность прохождения законопроекта маловероятна, так как палата штата контролируется республиканцами, а сам сенатор является демократом.

При этом Блэкмон подчеркнул, что понимает негодование и удивление от выдвинутого предложения. По его словам, так как в штате Миссисипи запрещены аборты на законодательном уровне, многие женщины не могут себе позволить приехать в другие штаты, чтобы прервать беременность. Он добавил, что «мужчины составляют пятьдесят процентов уравнения» и предположил, что их способность предохраняться может частично снизить градус возникшей проблемы.

В 2022 году Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» — заключение от Верховного суда США 1973 года, признавшее конституционным право женщины на аборт в любой части страны. За период своего первого президентского срока Дональд Трамп назначил сразу трех новых членов Верховного суда, что создало сильный перекос в сторону консерваторов, принявших решение об отмене. Теперь право на аборт рассматривается каждым штатом отдельно, в результате чего прервать беременность в некоторых местах стало невозможно.

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