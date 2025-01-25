Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 25 января 2025Мир

Фицо назвал слова Зеленского о протестах вмешательством в дела Словакии

Фицо назвал слова Зеленского о протестах в Словакии вмешательством в дела страны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал комментарий президента Украины Владимира Зеленского о протестах в республике абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела страны. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, треть людей, которые ходят на протесты в Словакии — это украинцы, которые выступают против словацкого правительства. Он добавил, что украинское телевидение создает образ Словакии на Украине, как страны, в которой происходит падение системы. Фицо также заявил, что людей вывели на улицу под ложным нарративом якобы выхода из Евросоюза.

«Каждый человек, который знает, сколько будет дважды два, хорошо понимает, что правительство Словакии никогда не делало и не сделает никакого шага, который бы ставил под угрозу членство в Евросоюзе», — заключил он.

Ранее Фицо сообщил, что Словакия готовит список работавших над дестабилизацией ситуации в стране инструкторов, чтобы выдворить их из страны. По его словам, выдворение произойдет в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он играет в команде Путина». Польша предупредила Орбана о последствиях блокировки санкций против России

      Пашинян высказался о возможности проведения внеочередных парламентских выборов

      Глава МИД Венгрии назвал польского премьера агентом Сороса после угроз Орбану

      Новый министр обороны США назвал ключевые приоритеты Пентагона

      Маск обвинил Германию в тоталитарном подходе к свободе слова

      Гол Головина помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции

      В российском регионе наказали не вставших во время гимна на спортивном мероприятии людей

      Хегсет вступил в должность главы Пентагона

      Фицо назвал слова Зеленского о протестах вмешательством в дела Словакии

      Тысячи человек вышли на акцию протеста против «Альтернативы для Германии» в Кельне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше