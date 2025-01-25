Фицо назвал слова Зеленского о протестах вмешательством в дела Словакии

Фицо назвал слова Зеленского о протестах в Словакии вмешательством в дела страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал комментарий президента Украины Владимира Зеленского о протестах в республике абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела страны. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, треть людей, которые ходят на протесты в Словакии — это украинцы, которые выступают против словацкого правительства. Он добавил, что украинское телевидение создает образ Словакии на Украине, как страны, в которой происходит падение системы. Фицо также заявил, что людей вывели на улицу под ложным нарративом якобы выхода из Евросоюза.

«Каждый человек, который знает, сколько будет дважды два, хорошо понимает, что правительство Словакии никогда не делало и не сделает никакого шага, который бы ставил под угрозу членство в Евросоюзе», — заключил он.

Ранее Фицо сообщил, что Словакия готовит список работавших над дестабилизацией ситуации в стране инструкторов, чтобы выдворить их из страны. По его словам, выдворение произойдет в ближайшие дни.