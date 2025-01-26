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20:58, 26 января 2025Россия

Подростки устроили беспорядки в Сочи из-за отмены концерта блогера

Подростки устроили беспорядки в Сочи из-за отмены концерта блогера Золо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

Подростки устроили беспорядки в Сочи из-за отмены концерта блогера Ивана Золо (настоящая фамилия Золочевский). Об этом сообщает Baza.

По информации издания, выступление планировалось на одной из концертных площадок в центре города. За час до начала его отменили, и недовольные зрители забуянили.

На место вызвали сотрудников полиции и Росгвардии, несколько подростков задержаны. Сам Золо сообщил, что концерт не состоялся из-за сообщения о минировании.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт певицы Альбины Сексовой (настоящее имя — Елена Казарина). Представители площадки отметили, что это произошло «по независимым от артиста и организатора причинам».

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