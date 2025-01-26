Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:50, 26 января 2025Мир

Российские дипломаты отказались ехать на годовщину освобождения Освенцима

Андреев: Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российские дипломаты не поедут в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, передает РИА Новости.

«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — рассказал дипломат.

Андреев подчеркнул, что дипломаты из России отметят эту дату «в своем кругу и как следует».

27 января 1945 года Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау. В период с 1941 по 1945 год там лишились жизни около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона составляли евреи.

В сентябре 2024 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о противодействии искажению исторической правды о событиях Великой Отечественной войны. Документ был подписан руководителем Национального центра исторической памяти при президенте России Еленой Малышевой и директором Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка генеральной прокуратуры Республики Беларусь Игорем Морозом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на призыв к Госдепу США отменить заморозку помощи Украине

      В Малайзии прокомментировали возможность проведения товарищеского матча со сборной России

      Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией

      Анна Асти вернула сниженный после «голой вечеринки» ценник на корпоративы

      Владелец сгоревшего в Турции отеля обвинил в пожаре персонал

      Лукашенко оценил непризнание Западом выборов в Белоруссии

      Лукашенко посоветовал ЕС сотрудничать с Россией

      Стало известно об участившихся случаях сдачи в плен украинских военных

      Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона

      Российские дипломаты отказались ехать на годовщину освобождения Освенцима

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше