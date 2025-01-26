Российские дипломаты отказались ехать на годовщину освобождения Освенцима

Андреев: Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Российские дипломаты не поедут в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, передает РИА Новости.

«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — рассказал дипломат.

Андреев подчеркнул, что дипломаты из России отметят эту дату «в своем кругу и как следует».

27 января 1945 года Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау. В период с 1941 по 1945 год там лишились жизни около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона составляли евреи.

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