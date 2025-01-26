Боец ВС РФ с позывным Банкир рассказал об уничтожении группы ВСУ на Днепре

Российские войска уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом в беседе с ТАСС рассказал боец российских войск с позывным Банкир.

«С командного пункта поступила задача на доразведку и подтверждение цели на другой стороне Днепра. (...) Произведена доразведка, подтверждена цель, и [осуществлен] объективный контроль уничтожения цели авиацией», — рассказал военный.

Он отметил, что в операции использовался беспилотник «Орлан-10».

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Курской области. По данным военного ведомства, потери в рядах украинских военных превысили 54,8 тысячи военнослужащих.