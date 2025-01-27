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15:28, 27 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев описал один город в США словами «одноэтажные халупы стоят»

Блогер Артемий Лебедев назвал Лас-Вегас унылым городом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал унылым один город в США. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он описал Лас-Вегас словами «одноэтажные халупы стоят».

Лебедев предложил россиянам познакомиться с обстановкой в американских городах с помощью Google-карт. Начать он порекомендовал с Лас-Вегаса.

«Все время нам в кино это продают как супермегапупер сказочное место, хотя на самом деле это ровно два километра отелей. А если ты делаешь вправо-влево шаг в сторону, там уже просто одноэтажные какие-то халупы стоят, если еще чуть дальше отойти — там уже вообще просто унылый *** [ужас]», — описал дизайнер американский город.

Ранее Лебедев заявил, что советская пропаганда относительно США оказалась права. По его словам, страна постепенно возвращается к тому состоянию, в котором ее представляли в 1980-е годы в Советском Союзе.

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