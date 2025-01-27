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14:32, 27 января 2025Интернет и СМИ

ФСИН опровергла данные о побеге обвиняемого в бандитизме заключенного в ДНР

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

25 января издание Baza опубликовало пост, в котором утверждается, что в ДНР сбежал заключенный, осужденный на 10 лет за бандитизм. Однако информация не подтвердилась.

Как утверждало издание, речь идет об Игоре Брусокасе. Во время побега, пишет Baza, он находился под стражей из-за обвинения в бандитизме, похищении человека, вымогательстве, краже, лишении свободы и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. В 2016 году суд Оленегорска (Мурманская область) приговорил его к 10 годам заключения по делу о вымогательстве, разбое и незаконном хранении взрывчатки. За организацию массовых беспорядков в СИЗО Оленегорска мужчину отправили отбывать наказание в ИК-17 «Мурманский централ».

В своем посте Baza ссылается на источник, который не раскрывается. Не уточняется в публикации и тот факт, как Брусокас мог оказаться в ДНР.

По информации ГУ ФСИН России по ДНР, информация издания Baza не соответствует действительности.

«Данная информация не соответствует действительности, побегов осужденных не допущено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Публикация получила широкий охват в СМИ, ряд изданий написал опровержение со ссылкой на ФСИН.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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