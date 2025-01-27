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20:07, 27 января 2025Из жизни

Британские моряки приняли испускающего газы кита за русский подводный дрон

The Sun: В Британии приняли испускающего газы кита за русский подводный дрон
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Британские моряки приняли звуки, которые издал испускающий газы кит, за сигналы русских шпионских дронов. Об этом сообщает газета The Sun.

На базе королевского военно-морского флота Великобритании у берегов Шотландии дважды зафиксировали подозрительные звуки. Источник шума двигался на север, в открытое море. Спустя несколько дней зафиксировали такой же сигнал. На этот раз источник звука направлялся на юг в сторону моста между островами Скай и Эйлен-Бан. Затем он сменил направление, и вскоре шум утих.

Изначально военные решили, что звуки издало некое устройство. Это был первый инцидент такого рода за 55 лет наблюдений на базе. Они решили, что русский подводный дрон сбросил подслушивающее устройство на дно между островом Разей и полуостровом Эплкрос.

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Однако тщательный анализ показал, что звуки издал кит: он испустил газы. Тем не менее один из источников издания во флоте отметил, что эти результаты — не повод расслабляться. «Мы воспринимаем это очень серьезно. Мы вынуждены предполагать худшее», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ученые научили косатку здороваться, считать до трех и издавать непристойные звуки. У кита не всегда получается произносить слова правильно, и иногда она издает звук, который можно сравнить с имитацией испускания газов.

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