Курорт Сбера «Манжерок» подарил дому ребенка сенсорную комнату

В Манжерокском доме ребенка открылась специальная интерактивная комната

В Манжерокском доме ребенка открылась специальная интерактивная комната. Там в рамках социальной программы «Манжерок — детям» всесезонного курорта Сбера «Манжерок» установили комплект терапевтического оборудования. В комнате уже прошли первые занятия, сообщили в пресс-службе курорта.

«Такой оснащенной сенсорной комнаты у нас никогда не было. Мы два года искали спонсора, чтобы нам помогли. Нашу мечту исполнил курорт "Манжерок". Для малышей сенсорная комната — волшебный мир звуков, впечатлений и ощущений. Большое спасибо всесезонному курорту "Манжерок"», — рассказала директор специализированного дома ребенка для детей с поражением ЦНС и нарушениями психики Галина Матова.

Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»

В этой комнате проходят как групповые, так и индивидуальные занятия. Каждый ребенок пройдет пятидневный курс. В комнате есть специальные пузырьковые колонны, сенсорные уголки и звездное небо — такое оборудование погружает детей в мир звуков и ощущений.

«Сенсорная комната помогает детям развивать внимание, память, мышление, речь и способствует снижению тревожности. В первый день мы познакомились с лампой "Вулкан", она предназначена для тренировки памяти. Детям очень понравилось. Спасибо курорту "Манжерок" за подарок, мы его долго ждали», — рассказала педагог-психолог Надежда Бушина.

Обустройство комнаты психологической разгрузки в доме ребенка стало подарком на юбилей. В прошлом году учреждению исполнилось 90 лет. Сегодня здесь проживают 17 детей в возрасте до 4 лет. Здесь они успевают окрепнуть и восстановиться.

Такие проекты курорт «Манжерок» реализует регулярно, создавая условия для развития детей и подростков в регионе. На протяжении пяти лет компания поддерживает образовательные и спортивные организации, помогая приобрести необходимое оборудование и спортивный инвентарь. Кроме того, для юных жителей Республики Алтай на курорте прошли десятки экскурсий и благотворительных мероприятий.