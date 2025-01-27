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13:59, 27 января 2025Мир

Путин напомнил об освобождении Освенцима Красной армией

Путин: Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, о чем всегда будут помнить в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии, опубликованном на сайте Кремля, участникам мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.

«В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории», — рассказал российский лидер.

При этом Путин указал, что граждане России являются прямыми наследниками победы над расизмом, антисемитизмом и русофобией. Кроме того, он подчеркнул, что Москва будет противодействовать каким-либо формам переписывания памяти о Второй мировой войне, включая сюжеты, связанные с памятью о преступлениях в концлагерях.

27 января 1945 года во время Сандомирско-Силезской операции, проводимой в рамках Висло-Одерской стратегической наступательной операции, Освенцим вместе с другими соседними городами был освобожден от нацистской оккупации войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Петрова.

Название небольшого польского городка стало именем нарицательным, в его окрестностях в 1940-1945 годах находился крупнейший комплекс концентрационных лагерей, ставший огромной фабрикой уничтожения людей.

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