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18:40, 27 января 2025Силовые структуры

Пытавших россиянина кипятильником сотрудников СИЗО выпустили на свободу

Суд смягчил приговор сотрудникам СИЗО-1 Иркутска за пытки Кежика кипятильником
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пятый апелляционный суд смягчил приговор сотрудникам СИЗО-1 в Иркутске, которых признали виновными в пытках заключенного Ондара Кежика с использованием кипятильника. Об этом сообщает член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

При рассмотрении жалобы апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение осужденным со статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») на 293 УК РФ («Халатность»), вследствие чего подсудимым снизили срок до двух лет колонии-поселения, а с учетом отбытого их освободили.

24 декабря 2020 года сестра уроженца Тывы Кежика Ондара обвинила сотрудников ФСИН в изощренных пытках, которые, по ее словам, привели брата к инвалидности. Мужчину, отбывавшего наказание за кражу лошади, отправили в ИК-15, а после бунта в колонии перевели в СИЗО-1, где его избивали, сутками держали привязанным, пытали, наносили увечье половому члену и засунули в задний проход кипятильник, где он взорвался.

После проверки изолятора был задержан старший оперуполномоченный СИЗО-1. По предварительным данным, он поместил заключенного из Тывы в камеру с активистами, работающими на администрацию СИЗО, и сознательно игнорировал его пытки.

Перед судом за издевательства над Кежиком представили пятеро сотрудников СИЗО. Среди них — экс-начальник оперативного отдела изолятора, дежурный помощник начальника и другие. Все они были приговорены на сроки от четырех до пяти лет лишения свободы по статье «Превышение должностных полномочий».

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