Разлагающиеся тела солдат ВСУ в Курской области сняли на видео

Опубликовано видео с разлагающимися телами украинских солдат в Курской области

В сети появилось видео с разлагающимися телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

На более чем минутной записи автор — предположительно, российский солдат — демонстрирует тела. В это время на заднем фоне слышны выстрелы.

Автор показывает наколки на пальцах одного из украинцев и говорит, что они тюремные. «Это у нас Федя», — говорит он, прочтя слово на подписанной амуниции.

«Вот еще три [украинца]», — говорит мужской голос за кадром, показывая сваленные друг на друга тела.

В воскресенье, 26 января, украинские войска попытались нанести по Курской области ракетный удар. Ракета была перехвачена дежурными средствами противовоздушной обороны.