Сообщение об обучении школьников стрельбе из-за нехватки военных на СВО не подтвердилось

Данные о введении НВП в школах из-за нехватки военных оказались недостоверными

Опубликованный изданием Newsweek материал о том, что российских школьников учат стрельбе из-за нехватки людей на фронте, оказался недостоверным.

В публикации утверждалось, что власти таким образом якобы готовят новое поколение военных для участия в будущих конфликтах. Отмечалось, что подобные занятия в школах также демонстрируют острую нехватку человеческих ресурсов в ходе специальной военной операции на Украине.

В Вооруженных силах России нет дефицита военных, все потребности армии обеспечиваются за счет постоянного притока добровольцев. Как заявлял зампред Совбеза Дмитрий Медведев, контракт о службе в ВС РФ в 2024 году заключили около 450 тысяч человек, еще больше 40 тысяч россиян отправились на специальную военную операцию добровольцами. В прошлом году ежедневно в среднем более тысячи человек поступали на военную службу по контракту, указал Медведев. До этого президент Владимир Путин говорил об увеличении числа желающих заключить контракт с Минобороны.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова призывала не представлять начальную военную подготовку (НВП) как военизирование. По мнению депутата, в этом предмете содержится хороший воспитательный аспект, физическая подготовка и, действительно, представлены навыки, которые нужны в жизни.

Преподаватель математики, обозреватель новостей образования Сергей Шестаков объяснял, что ввести курс НВП в школе решили по нескольким причинам. Одна из них — рост количества стереотипов и заблуждений о военной службе. В рамках курса школьникам рассказывают, как вести себя в экстремальных ситуациях, например при пожаре, военных действиях, карантине или стихийных бедствиях. Также старшеклассников учат обращаться с оружием — в рамках курса начальной военной подготовки есть как теоретические, так и практические занятия.

В России традиция военной подготовки для молодежи насчитывает уже более ста лет. В школах страны ее вводят не в первый раз. Такие занятия добавили в школьную программу еще в апреле 1918 года. А в школах СССР начальную и допризывную военную подготовку ввели в 1939 году.

Информация о том, что российских школьников учат стрельбе из-за нехватки военных в зоне СВО, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».