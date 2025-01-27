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12:47, 27 января 2025Силовые структуры

Украинца приговорили к 20 годам колонии в России за подрыв локомотивов в депо

В Ростове-на-Дону суд дал 20 лет колонии украинцу, подорвавшему локомотив
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону суд дал 20 лет колонии украинцу Максиму Тимофееву, подорвавшему локомотивы в депо Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Следствие и суд установили, что 2 апреля 2023 года в Мелитополе мужчина во время встречи с участником террористического сообщества согласился войти в состав того же сообщества и подорвать локомотивы.

Спустя три дня они взяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и проникли на территорию депо. Напарник Тимофеева прикрепил СВУ на топливный бак локомотива и активировал таймер, после чего они сбежали. В результате взрыва были повреждены локомотив и пассажирский вагон.

21 апреля мужчины таким же образом установили СВУ на еще один локомотив и на следующий день его подорвали. Также участники террористического сообщество подорвали еще один локомотив 12 июня 2023 года, используя для этого тротиловые шашки.

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