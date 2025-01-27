В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с оплатой штрафов через СБП

Депутат Госдумы Гаврилов: Мошенники предлагают оплатить пени и штрафы через СБП

Злоумышленники могут предлагать пользователям оплатить пени и штрафы через систему быстрых платежей (СБП), цель подобных мошеннических схем — побудить незамедлительно перевести деньги, не задавая вопросов и не проверяя информацию. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Человек получает уведомление о якобы существующей задолженности, например, по налогам. В таком уведомлении указывается конкретная сумма, которая якобы включает начисленные пени или штрафы за просрочку платежей, и предлагается оперативно оплатить ее через СБП. Для этого может быть предоставлен QR-код или ссылка для перехода к оплате», — сообщил он.

По словам депутата, подобная ситуация может выглядеть убедительно, так как сообщение часто сопровождается официально оформленным текстом, упоминанием законодательных актов или угрозами последствий в случае неоплаты.

«Важно помнить, что СБП является исключительно платежным инструментом. Он не предусматривает автоматического расчета пеней или штрафов. Любая информация о задолженности должна проверяться через официальные источники, такие как личный кабинет на сайте ФНС или портал госуслуг», — напомнил Гаврилов.

Депутат добавил, что в случае, если человек увидел в уведомлении ссылки или QR-коды, необходимо убедиться, что они ведут на официальный ресурс, прежде чем совершать оплату.

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