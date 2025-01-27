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07:56, 27 января 2025Россия

В России создали первый реестр травников и костоправов

В Башкирии появился первый в России реестр травников и костоправов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Idrees Abbas / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Башкирии появился первый в России реестр, в который внесены специалисты народной медицины, в том числе травники и костоправы. Соответствующий список опубликован на сайте Минздрава российского региона.

В списке пока числятся семь «специалистов» различных направлений, которые занимаются акупунктурой, ароматерапией, йоготерапией, траволечением, костоправтсвом и другими методами народной медицины. В реестре названы их ФИО, а также место их деятельности и срок действия разрешений на работу.

«Право на занятие народной медициной на территории республики имеет гражданин, получивший разрешение министерства. Оно выдается сроком на пять лет, лишение производится по решению министерства», — сообщили «Коммерсанту» в региональном Минздраве.

В свою очередь, первый замруководителя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев заявил, что власти Башкирии сделали большой шаг для контроля над ситуацией. Парламентарий признал, что не все регионы могут реализовать такой проект, однако заявил о необходимости аналогичной федеральной законодательной инициативы.

Башанкаев в январе заявлял, что в России захотели создать реестр целителей и знахарей.
По словам парламентария, в России на право оказывать народную медицинскую помощь выдано всего около 300 лицензий. При этом в сети можно найти тысячи знахарей, целителей, травников, нутрициологов, которых «непонятно кто аккредитовал».

ЖЗЛ
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