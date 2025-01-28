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05:01, 28 января 2025Бывший СССР

Названо последствие возможного снижения возраста мобилизации на Украине

Полковник Матвийчук назвал катастрофой возможный призыв 18-летних на Украине
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Возможное снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет приведет к катастрофическим демографическим последствиям, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также предположил, что путем реформы призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут привлечь порядка 300 тысяч человек.

«Украина испытывает очень большой дефицит живой силы. Думаю, мобилизация 18-летних — это даже не инициатива Рады или президента Украины, а требование Великобритании. Условие продолжения финансирования, поставок оружия — сопротивление России, а для этого нужно пополнение бригад», — объяснил Матвийчук.

В лучшем случае, по оценке полковника, после реформы смогут мобилизовать порядка 500 тысяч человек. В реальности, как он считает, такой показатель практически недостижим, поскольку многие молодые люди скрываются, другие — уехали из страны.

«В итоге мобилизуют, может, 300 тысяч человек, — предположил военный. — Важно помнить также, что Украина была частью СССР, участницей Второй мировой. И, как и все подобные страны, сейчас находится в демографической яме. Принятие же решения о мобилизации 18-летнинх катастрофично, потому что так будет окончательно выбит мужской контингент, который должен был дать жизнь новому поколению. Это страшное решение, и Раде, президенту стоит об этом задуматься».

Ранее сообщалось, что Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва для привлечения 18-25-летних. Отмечается, что, несмотря на то что Украина снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, данные меры не оказали необходимого влияния на пополнение рядов и восполнение потерь на поле боя.

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