Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 28 января 2025Россия

Под Москвой бойца СВО с медалями не пустили в бар из-за «запрещенной в ЕС символики»

В Подмосковье бойца СВО не пустили в бар, сославшись на запрет Евросоюза
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Подмосковье участника специальной военной операции (СВО) не впустили в караоке-бар. Военнослужащий утверждает, что при этом ему указали на нарушение неких правовых норм Евросоюза, сообщает NEWS.ru.

Боец с позывным Моцарт рассказал, что хотел прийти в заведение в военной форме и с медалями. Однако сотрудник запретил ему преступать порог бара, указав на «запрещенную в ЕС символику». О чем именно может идти речь, не уточняется.

В беседе с изданием солдат выразил надежду на то, что правоохранительные органы обратят внимание на произошедшее с ним. Он отметил, что столкнулся с подобным отношением сразу в нескольких заведениях.

Ранее в Москве другому бойцу СВО поставили условие для посещения караоке-бара. Военнослужащему предложили оставить двойной депозит за проход. Мужчина хотел пройти внутрь в военной форме.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский выдвинул условие Трампу по завершению конфликта на Украине. В чем оно заключается?

      Россияне заставили подростка извиняться на камеру и угрожали ему оружием

      Российский самолет резко сменил курс из-за потерявшей сознание пассажирки

      На Украине за невыполнение плана по мобилизации оштрафовали Кучму

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

      Российский актер снялся в новом сезоне хитового американского сериала

      Российский уголовник объяснил угон чужого автомобиля нежеланием мерзнуть

      Госдума разрешила оформлять ДТП по-новому

      В ВСУ рассказали о тактике «затыкания дыр» на фронте

      У пассажирского самолета отказал автопилот во время полета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше