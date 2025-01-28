Под Москвой бойца СВО с медалями не пустили в бар из-за «запрещенной в ЕС символики»

В Подмосковье бойца СВО не пустили в бар, сославшись на запрет Евросоюза

В Подмосковье участника специальной военной операции (СВО) не впустили в караоке-бар. Военнослужащий утверждает, что при этом ему указали на нарушение неких правовых норм Евросоюза, сообщает NEWS.ru.

Боец с позывным Моцарт рассказал, что хотел прийти в заведение в военной форме и с медалями. Однако сотрудник запретил ему преступать порог бара, указав на «запрещенную в ЕС символику». О чем именно может идти речь, не уточняется.

В беседе с изданием солдат выразил надежду на то, что правоохранительные органы обратят внимание на произошедшее с ним. Он отметил, что столкнулся с подобным отношением сразу в нескольких заведениях.

Ранее в Москве другому бойцу СВО поставили условие для посещения караоке-бара. Военнослужащему предложили оставить двойной депозит за проход. Мужчина хотел пройти внутрь в военной форме.