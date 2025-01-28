Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:56, 28 января 2025Мир

Премьер-министр Италии оказалась под следствием

Премьер Италии Мелони оказалась под следствием в связи с делом генерала из Ливии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони оказалась под следствием из-за освобождения главы ливийской судебной полиции генерала Усамы Альмасри Нджима, которого разыскивает Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщила сама политик, ее слова передает Reuters.

«Меня подозревают в пособничестве и подстрекательстве к преступлению и хищению в связи с делом Усамы Альмасри Нджима. Я не поддамся шантажу, не позволю себя запугивать, поэтому меня, скажем так, не любят те, кто не хочет, чтобы Италия менялась и становилась лучше», — заявила итальянский премьер.

По словам Мелони, уже началось расследование в отношении министра юстиции Карло Нордио, министра внутренних дел Маттео Пьянтедози и заместителя министра по вопросам разведки Альфредо Мантовано.

23 января Италия освободила и отправила обратно в Ливию Усама Альмасри Нджима, несмотря на выданный МУС ордер на арест за предполагаемые преступления против человечности. МУС потребовал объяснений, заявив, что с судом не консультировались по поводу этого решения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Путин высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине

      Мэр российского города пожаловался на загадивших администрацию ворон

      Раскрыто эффективное и дешевое средство от пятен на коврах

      Путин заявил об уговорах Запада продолжать конфликт на Украине

      Молодой человек пнул кролика и попал в тюрьму

      В ЕС захотели ускорить процесс принятия Украины

      Путин назвал условия и сроки окончания СВО

      Известная телеведущая рассказала о жизни после новостей о подготовке расправы над ней

      Создан аккумулятор на основе грибов и сахара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше