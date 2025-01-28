Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:28, 28 января 2025Мир

Ученые перевели стрелки часов Судного дня к ядерной полуночи

Часы Судного дня стали показывать 89 секунд, на одну секунду ближе к полуночи
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Ученые перевели стрелки часов «Судного дня» — теперь они показывают 89 секунд до начала «ядерной полуночи». Об этом заявил на видеоконференции председатель совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниел Холц, передает сайт издания.

В частности, часы «Судного дня» показывают самый близкий показатель к началу ядерного конфликта за все время, что применялся данный показатель. В 2023 году часы были переведены на 10 секунд и стали показывать 90 секунд как оставшееся время. В прошлом году этот символический показатель никак не менялся.

Часы Судного дня — это символический циферблат с часовой и минутной стрелкой, которые показывают время, оставшееся до так называемой ядерной полуночи. Каждый год стрелки Часов переводят вперед или назад — в зависимости от того, улучшилась или ухудшилась ситуация в сфере международной безопасности и угроз, способных уничтожить человечество.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. Кого они ищут и с чем это связано?

      Курьеру-мигранту дали срок за попытку изнасилования заказавшей еду россиянки

      Российская стюардесса составила топ лучших направлений для путешествий на каждый месяц

      В сети восхитились внешностью Димы Билана после смены имиджа

      Москвичам пообещали морозное начало февраля

      Пьяный пассажир самолета при задержании назвал полицейских крысами и попал на видео

      Опасающихся мобилизации украинцев решили заменить работниками из Бангладеш

      Военные самолеты России выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

      Россиянин зашел в гости к двум друзьям-братьям и заколол их ножом

      Россиянина осудят за совершенное в 1993 году покушение на знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше