Ученые перевели стрелки часов Судного дня к ядерной полуночи

Часы Судного дня стали показывать 89 секунд, на одну секунду ближе к полуночи

Ученые перевели стрелки часов «Судного дня» — теперь они показывают 89 секунд до начала «ядерной полуночи». Об этом заявил на видеоконференции председатель совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниел Холц, передает сайт издания.

В частности, часы «Судного дня» показывают самый близкий показатель к началу ядерного конфликта за все время, что применялся данный показатель. В 2023 году часы были переведены на 10 секунд и стали показывать 90 секунд как оставшееся время. В прошлом году этот символический показатель никак не менялся.

Часы Судного дня — это символический циферблат с часовой и минутной стрелкой, которые показывают время, оставшееся до так называемой ядерной полуночи. Каждый год стрелки Часов переводят вперед или назад — в зависимости от того, улучшилась или ухудшилась ситуация в сфере международной безопасности и угроз, способных уничтожить человечество.