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02:17, 28 января 2025Мир

В Израиле заметили тренд на возвращение уехавших россиян домой

Посол Израиля Гальперин: уехавшие россияне начали возвращаться в РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уехавшие в Израиль россияне стали возвращаться обратно в РФ. Об этом ТАСС рассказала посол еврейсого государства в Москве Симона Гальперин.

Она отметила, что понимает причины наметившегося тренда. «Есть такое возвращение сюда, в Россию. У людей здесь работа и жизнь», — объяснила дипломат.

При этом, указала Гальперин, есть граждане, которые продолжают жить между двумя странами. Это возможно, поскольку Израиль признает несколько гражданств, резюмировала она.

В прошлом году российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России в Израиль, заявил, что после начала спецоперации на Украине россияне стали жить лучше. «Все есть: магазины ломятся, рестораны работают, опера и балет работают, театры работают. Кино показывают. Все хорошо, люди отлично одеты», — описал свои впечатления телеведущий.

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