В Крыму повысили выплату за участие в СВО

В Крыму увеличили размер выплаты для новобранцев СВО

В Крыму повысили выплату новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Теперь при заключении контракта на территории республики бойцы будут получать 500 тысяч рублей.

Установленный размер выплаты новобранцам будет действовать до 31 января.

В 2025 году российские регионы продолжили повышать выплаты добровольцам СВО — такая тенденция наметилась в 2024 году. Одним из последних в этом списке стала Хабаровская область, где в январе единовременную выплату установили в размере 1,2 миллиона рублей.