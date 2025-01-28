В Крыму повысили выплату за участие в СВО

В Крыму повысили выплату новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.
Теперь при заключении контракта на территории республики бойцы будут получать 500 тысяч рублей.
Установленный размер выплаты новобранцам будет действовать до 31 января.
В 2025 году российские регионы продолжили повышать выплаты добровольцам СВО — такая тенденция наметилась в 2024 году. Одним из последних в этом списке стала Хабаровская область, где в январе единовременную выплату установили в размере 1,2 миллиона рублей.