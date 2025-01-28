В США уволили причастных к делу Трампа сотрудников офиса спецпрокурора

Новое руководство Минюста США уволило более 10 сотрудников офиса спецпрокурора Джека Смита, занимавшихся делами против избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Отмечается, что Смит с ноября 2022 года руководил расследованиями по делам о фальсификации документов и попытке отмены результатов выборов 2020 года, возбужденными против Трампа. После вступления в должность нового президента США дела были прекращены.
«Исполняющий обязанности генпрокурора не верит, что эти чиновники будут вести честную работу в рамках повестки президента», — рассказал сотрудник Минюста на условиях анонимности.
Ранее Трамп подписал указ о помиловании 1500 человек, которые участвовали в штурме Капитолия. Документ предполагает не только полное освобождение от наказания, но и сокращение сроков тюремного заключения, а также закрытие уголовных дел.
6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий и заблокировали работу Конгресса на несколько часов.