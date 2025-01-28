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01:57, 28 января 2025Мир

В США уволили причастных к делу Трампа сотрудников офиса спецпрокурора

Fox News: Минюст США уволил более 10 сотрудников, занимавшихся делами Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Новое руководство Минюста США уволило более 10 сотрудников офиса спецпрокурора Джека Смита, занимавшихся делами против избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что Смит с ноября 2022 года руководил расследованиями по делам о фальсификации документов и попытке отмены результатов выборов 2020 года, возбужденными против Трампа. После вступления в должность нового президента США дела были прекращены.

«Исполняющий обязанности генпрокурора не верит, что эти чиновники будут вести честную работу в рамках повестки президента», — рассказал сотрудник Минюста на условиях анонимности.

Ранее Трамп подписал указ о помиловании 1500 человек, которые участвовали в штурме Капитолия. Документ предполагает не только полное освобождение от наказания, но и сокращение сроков тюремного заключения, а также закрытие уголовных дел.

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий и заблокировали работу Конгресса на несколько часов.

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