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00:10, 29 января 2025Россия

29 января: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

29 января в России отмечается День первооткрывателя. В Китае начинается празднование Нового года, а по всему миру отмечают День автомобиля. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 января 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России 29 января

День первооткрывателя

Портрет Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена работы неизвестного художника, 1834-1840 гг.

Портрет Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена работы неизвестного художника, 1834-1840 гг.

Изображение: Public Domain

29 января 1820 года русские мореплаватели Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен первыми в мире достигли берегов Антарктиды и подтвердили свои предположении о существовании еще одного материка.

Праздники в мире 29 января

Китайский Новый год

По восточному календарю Новый год начинается сегодня — на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Правда, китайцы встречают не 2025-й, а 4722 год. Его символом считается Зеленая Деревянная змея. Согласно поверью, она особенно благосклонна к тем, кто занимается умственной работой, а также творческой и интеллектуальной деятельностью: педагогам, философам, поэтам, писателям и политикам.

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Всемирный день автомобиля

29 января 1886 года немецкий изобретатель-конструктор Карл Бенц получил патент на первый в мире автомобиль. Это было трехколесное устройство с бензиновым мотором мощностью меньше одной лошадиной силы. Машина, получившая название Motorwagen, могла «разгоняться» до 16 километров в час.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 января

  • День необязательств;
  • День неспешного заплетания кос;
  • День пунша.

Какой церковный праздник сегодня

Поклонение честным веригам апостола Петра

Согласно преданию, около 42 года апостол Петр по приказу Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе. В темнице его связали двумя железными цепями (веригами). Ночью, накануне суда, апостолу явился Ангел, который снял с него цепи и чудесно вывел из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли вериги и сохранили как драгоценность. Позже были зафиксированы свидетельства о том, как больные получали исцеление, поклонившись веригам.

Изображение: Public Domain

Какие еще церковные праздники отмечают 29 января

  • День памяти праведного Максима, Христа ради юродивого, иерея Тотемского;
  • День памяти мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы;
  • День памяти мученика Данакта Иллирийского, чтеца (II).

Приметы на 29 января

В народе день 29 января получил название Петр-полукорм. На Руси считалось, что к 29 января прошла ровно половина зимы, а значит в амбарах должна остаться ровно половина запасов продуктов и корма для скотины. Если обнаруживался излишек, его можно было продать и немного заработать.

  • Если ветер дует с севера, быть морозу.
  • Если день снежный, то летом трава будет пышная.
  • Если поругаться с близкими в этот день — дома поселится нечисть.

Кто родился 29 января

Антон Чехов (1860-1904)

Фото: Public Domain

Классик русской литературы, писатель и драматург. Его произведения переведены на более чем сто языков. А культовые пьесы — «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры» — уже дольше века ставятся на главных театральных площадках планеты.

Любовь Орлова (1902-1975)

Советская актриса театра и кино, считалась любимой артисткой Иосифа Сталина. Одной из ее самых известных работ стала роль Анюты в фильме «Веселые ребята». Также Орлова блистала в картинах «Волга-Волга», «Цирк», «Весна» и многих других.

Кто еще родился 29 января

  • Надежда Маркина (66 лет) — российская актриса;
  • Опра Уинфри (71 год) — американская телеведущая;
  • Адам Ламберт (43 года) — американский певец, актер;
  • Дмитрий Маликов (55 лет) — российский певец и композитор;
  • Джиа Карранджи (1960-1986) — американская модель, одна из первых супермоделей в мире.

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