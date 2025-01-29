Изобретен способ размножения с двумя отцами и без матери

LiveScience: В Китае вывели мышей, у которых два отца и ни одной матери

В Китае изобрели способ, позволяющий выводить мышей, у которых два отца и ни одной матери. Об этом сообщает издание LiveScience.

Попытки использовать при размножении мышей только ДНК самцов предпринимались и прежде. В частности, в 2023 году о подобном достижении отчитались ученые из Японии. Китайским специалистам удалось добиться большего: мыши с двумя отцами, которых они вывели, дожили до взрослого возраста. Результаты исследования описаны в научном журнале Cell Stem Cell.

Предложенный метод предполагает использование яйцеклетки, из которой удален ДНК самки. В яйцеклетку вводят сперматозоиды и используют их для выращивания эмбриональных стволовых клеток. Стволовые клетки с ДНК первого самца внедряются в другую яйцеклетку, которую затем оплодотворяют сперматозоидами второго самца. Из нее и развивается мышонок с двумя отцами.

Поскольку детеныши наследуют копии некоторых генов у обоих отцов, растет вероятность генетических отклонений. Обычно эта проблема решается за счет так называемого геномного импринтинга: процесса, отключающего лишние копии генов. В данном случае геномный импринтинг дает сбой, но китайские ученые придумали, как этого избежать. Чтобы изменить механизм геномного импринтинга, им потребовалось совершить 20 вмешательств в ДНК стволовых клеток.

Специалисты считают, что исследование позволит лучше понять принцип действия геномного импринтинга, в том числе у людей. Это в свою очередь поможет при лечении болезней, связанных с нарушениями этого процесса. К таким болезням относится, к примеру, синдром Ангельмана, который вызывает у детей задержку психического развития.

Ранее сообщалось, что зоологи раскрыли секрет самоубийственного полового поведения у сумчатых мышей Antechinus stuartii. Самки этого вида стремятся спариться с несколькими самцами во время очень короткого сезона изобилия пищи, а самцы не выдерживают создаваемой конкуренции и умирают от истощения.