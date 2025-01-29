Росгвардия задержала угрожавшего поджогом кассиру банка россиянина

В Подмосковье Росгвардия задержала россиянина за угрозы поджога кассиру банка

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали россиянина, подозреваемого в угрозах поджога сотрудникам банка. Об этом в среду, 29 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подозреваемый зашел в финансовое учреждение, подошел к окну кассы и пригрозил кассиру устроить поджог. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Уточнив приметы подозреваемого, правоохранители по горячим следам обнаружили мужчину. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее Росгвардия задержала юношу за подготовку поджога военкомата.