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08:11, 29 января 2025Мир

Суд в США приостановил решение Трампа по программам финансовой помощи

Суд в США приостановил до 3 февраля решение Трампа по финансовой помощи
Семен Александров (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Суд округа Колумбия приостановил до 3 февраля решение администрации президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для поддержания статуса-кво до тех пор, пока суд не вынесет решение по ходатайству истцов, настоящим постановляется ввести административную приостановку по данному делу до 17:00 3 февраля (1:00 4 февраля по московскому времени — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в решении судьи Лорен Алихан.

Судья своим решением также постановила провести слушание по заявлению некоммерческих организаций, подавших иск против руководства административно-бюджетного управления в составе администрации президента США за нарушение установленных законом административных процедур и полномочий ведомства.

Ранее администрация Трампа объявила о решении приостановить федеральные гранты и другие программы финансовой помощи на фоне их пересмотра.

Американский лидер также подписал четыре указа о реформировании американской армии, в том числе указ, запрещающий трансгендерам (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) проходить службу.

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