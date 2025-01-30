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00:10, 30 января 2025Россия

30 января: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Оксана Чернышева (редактор)

Фото: sergo1972 / Shutterstock / Fotodom

30 января в России отмечают День Деда Мороза и Снегурочки, а в мире — Всемирный день Анастасии. Православные верующие вспоминают святого Антония Великого. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 30 января 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День Деда Мороза и Снегурочки

Считается, что прототипом Деда Мороза был восточнославянский дух холода Трескун, или Студенец. Позже в старинных сказках появился персонаж Морозко. Современные черты доброго волшебника, раздающего подарки, он приобрел лишь в XIX веке. Подобно западному Санта-Клаусу, Деда Мороза стали отождествлять со святым Николаем Чудотворцем. Но хозяином новогоднего праздника он стал уже в советское время, когда в СССР стала возрождаться традиция новогодних елок. Тогда же появилась и Снегурочка.

Фото: Tanya49 / Shutterstock / Fotodom

День рождения киностудии «Мосфильм»

30 января 1924 года на экраны вышел первый фильм, снятый на студии «Мосфильм» — картина «На крыльях ввысь».

К концу 1950-х годов «Мосфильм» стал крупнейшим производителем художественных фильмов в стране и сохраняет этот статус по сей день. За годы работы студии было создано более 2500 полнометражных фильмов.

Какие еще праздники отмечают в России 30 января

  • День колокольного звона.

Праздники в мире

Всемирный день принцессы Анастасии

Жизнь младшей дочери Николая II закончилась в 17 лет. В ночь на 17 июля 1918 года ее вместе с родными расстреляли в Екатеринбурге. Но уже в 1920-м на одной из берлинских улиц была найдена без сознания молодая женщина Анна Андерсон, которая, придя в себя, назвалась Анастасией Романовой.

Всего со дня трагедии в Екатеринбурге, псевдо-Анастасий на свете появилось около 30. Легенда о чудесном спасении царевны легла в основу множества книг, а в 1997 году студия 20th Century Fox выпустила мультфильм, посвященный наследнице Николая II.

Фото: Vitautas777 / Wikipedia

Школьный день ненасилия и мира

Праздник учредил испанский поэт Льоренс Видаль Вид в 1964 году. Дата приурочена к годовщине смерти Махатмы Ганди. Сегодня в учебных заведениях проводятся уроки толерантности, совместные игры и классные часы, направленные на поддержание мира и гармонии в школе и за ее пределами.

Какие еще праздники отмечают в мире 30 января

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святого Антония Вeликoгo

Фото: Public domain / Wikipedia

Согласно преданию, Антоний Великий родился в Египте примерно в 250 году в христианской семье. Повзрослев, он раздал наследство и стал отшельником. Около 70 лет святой прожил в пустыне, обретя множество последователей и почитателей. К Богу он отошел в возрасте 106 лет, за свои духовные подвиги и борьбу с искушениями заслужив наименование Великий. Церковь почитает его как основателя отшельнического монашества.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 января

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Дымcкoгo;
  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Чepнoeзepcкoгo.

Приметы на 30 января

В народном календаре 30 января — Антон Перезимник, или Антонина Половина. На Руси в это время проверяли запасы кормов и подсчитывали, хватит ли их до весеннего Юрьева дня:

  • Яркое солнце в этот день предвещает морозы;
  • Если на улицах лежит снег — весна будет поздней;
  • Оттепель 30 января обещает хороший улов рыбы.

Кто родился 30 января

Леонид Гайдай (1923-1993)

Фото: Анатолий Ковтун/ТАСС

Советский и российский кинорежиссер широко известен как автор культовых комедий: «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и многих-многих других.

Кристиан Бейл (51 год)

Британский актер, известный своей многосторонностью и физическими перевоплощениями для ролей. В числе наиболее популярных фильмов с его участием: «Темный рыцарь», «Престиж», «Ford против Ferrari», «Цветы войны».

Кто еще родился 30 января

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