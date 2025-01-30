Все вокруг говорят о нейросети DeepSeek. Почему она бьет все рекорды по популярности и как взорвала рынок?

DeepSeek обошел по популярности ChatGPT и обрушил фондовый рынок США

Китайская компания DeepSeek выпустила бесплатный чат-бот, который быстро обошел американский ChatGPT от OpenAI по популярности и занял первую строчку топа бесплатных приложений в Google Play и AppStore. Меньше чем за месяц DeepSeek попало в два крупных скандала и обвалило акции ИТ-гигантов. В чем феномен этого приложения и почему одни ставят под сомнение успех новой нейросети, а другие называют ее одним из главных достижений в области искусственного интеллекта, разбиралась «Лента.ру».

Почему приложение DeepSeek стало популярным?

29 января приложение чат-бота от DeepSeek менее чем за сутки заняло первую строчку топа бесплатных приложений в магазине Google Play в России — всего за день до этого сервис находился на седьмом месте. На сегодняшний день приложение уже скачали более 10 миллионов россиян.

Днем ранее приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений в AppStore в России. В магазине приложений для смартфонов Huawei App Gallery оно также входит в топ популярных. Приложение заняло первое место в App Store США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Кореи и Китая, обойдя ChatGPT.

Из-за высокой популярности чат-бота, а также из-за масштабной кибератаки разработчикам даже пришлось временно ограничить регистрацию новых пользователей.

Как заявляют создатели китайского чат-бота, главным его достоинством является гораздо меньшая стоимость оборудования и обучения по сравнению с конкурентами. Компания утверждает, что DeepSeek R1 превосходит конкурирующие ИИ-модели в нескольких ключевых тестах.

Чат-бот работает на базе модели DeepSeek-V3 с открытым исходным кодом, которая, как отмечают его авторы, была разработана за 5,6 миллиона долларов, что значительно меньше, чем траты конкурентов. Для сравнения: на обучение модели GPT-4 компания OpenAI потратила более 100 миллионов.

Модели DeepSeek с открытым исходным кодом DeepSeek-V3 выпустили в декабре 2024 года. Она работает по тем же принципам, что и бот ChatGPT: умеет генерировать текст и отвечать на вопросы. В тестах модель опередила Llama 3.1 от корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), GPT-4o от OpenAI и Claude Sonnet 3.5 от Anthropic. Компания DeepSeek утверждает, что на обучение модели ушло всего два месяца. DeepSeek-R1 представили в январе 2025 года. Это модель умеет «рассуждать» — она готова выполнять сложные задачи, составляет логические цепочки, сама перепроверяет свои выводы, в том числе промежуточные, может брать время на анализ. R1 в ряде тестов превзошла аналогичную нейросеть от OpenAI. При этом в приложении ChatGPT модель платная, а DeepSeek предоставляет много бесплатных попыток.

Откуда взялся DeepSeek?

Компания DeepSeek была основана китайским миллиардером, управляющим инвестиционным фондом High-Flyer Лян Вэньфэном. Предприниматель начал покупать чипы крупнейшего поставщика Nvidia в 2021 году, чтобы разрабатывать модели ИИ в качестве хобби, за которое платил его хедж-фонд. В 2023 году он основал компанию DeepSeek, базирующуюся в городе Ханчжоу на востоке Китая. Компания утверждает, что чат-бот полностью финансируется за счет High-Flyer и не планирует привлекать средства инвесторов.

Многие эксперты связывают успех проекта с тем, что компания «сосредоточена на создании фундаментальных технологий, а не коммерческих приложений». Чат-бот DeepSeek не требует платной подписки, а исходный код можно скачать бесплатно.

Искусственный интеллект должен быть недорогим и доступным для всех Лян Вэньфэн основатель DeepSeek

«Момент спутника»

Эффект, который чат-бот DeepSeek произвел на мир, описал совладелец крупного венчурного фонда Andreessen Horowitz Марк Андриссен, сравнив произошедшее с запуском первого космического аппарата Советским Союзом в 1957 году.

DeepSeek — это «момент спутника» в области искусственного интеллекта Марк Андриссен совладелец венчурного фонда Andreessen Horowitz

Успех китайской компании заметил и президент США Дональд Трамп, отметив тот факт, что Китай разработал более быструю и дешевую модель искусственного интеллекта по сравнению с американскими конкурентами. При этом Трамп заявил, что США всегда первые, так как там работают лучшие ученые мира, что, по словам президента страны, признают даже в Китае. В то же время основатель DeepSeek Лян Вэньфэн считает, что Китай отстает от США в этой сфере всего на год-два.

Релиз DeepSeek, ИИ от китайской компании, должен стать для наших отраслей сигналом к пробуждению, свидетельствующим о том, что нам нужно быть максимально сосредоточенными на конкуренции и победе Дональд Трамп президент США

Глава компании-разработчика нейросети ChatGPT OpenAI Сэм Альтман также назвал проект DeepSeek впечатляющим. «DeepSeek R1 — впечатляющая модель, особенно учитывая тот факт, что компания может предоставить искусственный интеллект за такую цену. Мы, конечно, выпустим гораздо более совершенные модели, и появление нового конкурента действительно вдохновляет. Мы ускорим выход некоторых моделей», — заявил Альтман.

Фото: Violeta Santos Moura / Illustration / Reuters

Западные СМИ же считают, что популярность DeepSeek опровергла распространенное мнение о том, что США являются неоспоримым лидером в области искусственного интеллекта.

Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, связал успех DeepSeek с тем, что система образования в Китае превосходит западную.

После успеха китайского стартапа DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области искусственного интеллекта. Однако прогресс Китая в области алгоритмической эффективности не возник из ниоткуда. Китайские школьники уже давно опережают других по математике и программированию на международных олимпиадах Павел Дуров основатель Telegram

Американский миллиардер Илон Маск же считает, что китайская компания не смогла бы справиться с обучением своей модели без помощи видеокарт Nvidia. По его мнению, DeepSeek намеренно скрывает или занижает задействованные на обучение нейросети ресурсы.

«DeepSeek захватил рынок штурмом»

В итоге заявления о том, что модели китайской компании DeepSeek могут конкурировать с передовыми нейросетями разработчиков из США и при этом требуют меньше вычислительных мощностей, вызвали падение акций у ряда IT-гигантов, в частности у компаний, связанных с чипами для искусственного интеллекта.

27 января, с появлением китайского чат-бота DeepSeek, цена акций производителя чипов Nvidia упала почти на 18 процентов. В результате рыночная капитализация одной из крупнейших в мире компаний снизилась более чем на 600 миллиардов долларов.

Это падение стало крупнейшим в истории фондового рынка США. Кроме того, подешевели акции и других американских технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, например Microsoft и Oracle.

Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

DeepSeek захватил рынок штурмом, сделав больше с меньшими затратами. Это показывает, что с помощью искусственного интеллекта сюрпризы будут продолжать происходить в ближайшие несколько лет Джузеппе Сетте президент компании по исследованию рынка ИИ Reflexivity

Некоторые акции, связанные с энергетикой, также упали из-за опасений инвесторов, что для новых технологий может потребоваться меньше энергии, что привело к снижению спроса со стороны технологического сектора. Акции компании GE Vernova, которая производит ветряные и газовые турбины, упали на 21 процент, в то время как акции генератора электроэнергии Vistra упали на 28 процентов.

Суммарно стоимость ведущих американских компаний из-за успеха китайского стартапа DeepSeek упала на один триллион долларов, отмечал Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

Успех DeepSeek, который показал, что можно разрабатывать мощные модели ИИ с меньшими затратами, потенциально способен разрушить инвестиционную модель всей цепочки поставок ИИ, которая основывается на больших расходах нескольких крупных компаний, считает управляющий Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг.

«Самый громкий технологический успех для китайских компаний»

Правда, не все эксперты оценивают успех DeepSeek исключительно положительно. В частности, аналитик Джин Мюнстер, управляющий партнер американской инвестиционной компании Deepwater Asset Management, усомнился в финансовых показателях, на которые ссылаются разработчики китайского стартапа, указывая, что проверить, субсидируется ли стартап и верны ли его данные, непросто.

Фото: Stringer / Reuters

Дэниэл Морган, менеджер Synovus Trust Company, владеющей почти миллионом акций Nvidia, в свою очередь, посчитал панику на рынках чрезмерной реакцией.

Эксперт в области data-science Дарья Самсонова же отмечает, что китайский ИИ сопоставим с продуктами OpenAI, и считает его «удачной компиляцией существующих технологий, а не прорывом». По ее мнению, компания использовала открытые решения и методы оптимизации, применяемые в западных технологических компаниях.

При этом эксперт подчеркнула, что DeepSeek «бросает серьезный вызов американским технологическим гигантам».