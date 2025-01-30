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14:58, 30 января 2025Мир

Кандидат в президенты Румынии призвал аннексировать территорию Украины

Кандидат в президенты Румынии призвал аннексировать территорию Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кэлин Джорджеску

Кэлин Джорджеску. Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Раздел территории Украины неизбежен, сообщил лидирующий на выборах кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. С таким заявлением он выступил в интервью YouTube-каналу CristoiuTv.

«Это произойдет на 100 процентов», — считает он. По словам политика, Украина является «фиктивным государством», и Румыния может претендовать на аннексию ее территорий.

«Путь к чему-то подобному неизбежен. Украина — вымышленное государство», — подчеркнул Джорджеску.

В ноябре журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что в ЕС и НАТО обеспокоены возможным приходом к власти обвиняемого в «пророссийских взглядах» Джорджеску.

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