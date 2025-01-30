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20:14, 30 января 2025Россия

Казань приняла эстафету Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России»

Региональный этап форума «Малая родина — сила России» прошел в Казани
Михаил Архипов

В Казани состоялся региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», который стал продолжением масштабного муниципального диалога ВАРМСУ.

Тема «Комфортная среда для жизни» собрала широкий круг участников, среди которых главы муниципалитетов со всей России, представители федеральных и региональных органов власти, архитекторы, проектировщики, градостроители и эксперты в сфере урбанистики и территориального развития. Мероприятие прошло в IT-парке имени Башира Рамеева.

«Муниципальный уровень власти самый близкий к людям. От того, как выстроено взаимодействие, как быстро решаются вопросы на местах, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете. Форум нацелен на то, чтобы проанализировать проблемное поле на местном уровне и выработать инструменты для решения самых разных тем и проблем, волнующих жителей», — отметил в своем выступлении заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев.

«Татарстан как дискуссионная площадка по теме создания комфортной среды для жизни выбран неслучайно. Практически любой муниципалитет здесь — это успешная практика, — заявила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. — В Казани мы обсудили новые решения в сфере комплексного развития территорий, посмотрели, как благоустраивают прилегающую к объектам здравоохранения территорию. Казанский парк "Малое Чайковое озеро" стал победителем международного конкурса в сфере городских инноваций. В Республике благодаря масштабной программе благоустройства за год приводится в порядок до тысячи дворов. На все эти практики могут опираться в других регионах страны».

Региональный этап форума «Комфортная среда для жизни» стал важной площадкой как для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения, так и для диалога с федеральной властью.

«В этом году стартовал национальный проект "Инфраструктура для жизни". Его цель — обеспечить жителей городов и сельских поселений социально-значимой инфраструктурой нового уровня. Важное отличие нового нацпроекта в том, что он ставит перед нами более масштабные задачи. К 2030 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство не менее 30 тысяч общественных территорий и реализация не менее 1 600 проектов-победителей Всероссийского конкурса», — сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

В первый день работы форума представители российских муниципалитетов познакомились с теми проектами, которые стали «визитной карточкой» Казани и отражением ее идентичности. Участникам представили общественные пространства, созданные большой командой специалистов и жителей Татарстана: парки, скверы, набережные, площади, улицы и дворы.

«Местное самоуправление — наиболее близкое гражданам звено в единой системе публичной власти. По личному опыту работы на районном уровне знаю, что муниципальная власть отвечает за решение самого широкого круга вопросов на своей территории. Я хочу поблагодарить администрацию президента России, что уделяют такое внимание местному самоуправлению, организуя, в том числе, такие крупные форумы. Мы готовы делиться опытом со всеми. Готовы встретить и отправить своих специалистов на новые территории. Повышение качества жизни граждан для нас — приоритетная задача», — заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Акцент в проведении региональных дней сделан не только на обмене опытом, но и на образовательной составляющей. В ходе второго дня муниципальные команды познакомились с опытом Республики Татарстан в развитии комфортной среды. Одним из уникальных проектов Республики является реализация в муниципалитетах программы Раиса Республики Татарстан по комплексному благоустройству дворовых территорий «Наш двор». Она стала логичным продолжением работы по преобразованию общественных пространств и изменениям городской среды.

Выработанные в ходе деловой программы резолюции и итоги будут представлены на II Всероссийском форуме «Малая Родина — сила России». Он пройдет в апреле на территории Национального центра «Россия» в Москве. Организаторами форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента Российской Федерации.

Первый Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» прошел 15-16 января 2024 года в Москве. Он проводился по поручению президента России Владимира Путина и при его непосредственном участии, а также собрал на своей площадке 7,5 тысячи представителей муниципалитетов со всей страны.

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