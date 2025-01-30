«Облако Mail» представило новые функции для работы с фото и видео

«Облако Mail» улучшило функционал для работы с контентом

«Облако Mail» улучшило функционал для работы с контентом. Так, генеративный искусственный интеллект (ИИ) теперь будет создавать готовые воспоминания не только из фото, но и из видео пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В компании рассказали, что на всех платформах стали доступны видеоистории — воспоминания, созданные ИИ на основе видео пользователей. Ежедневно для пользователей «Облака» генерируется около десяти миллионов историй. После загрузки файлов в облачное хранилище специально обученные алгоритмы выделяют их под конкретный сценарий, например «Воспоминания сезона» или «Посмотрите, как это было», и собирают короткую историю, которую можно сохранить на гаджет уже в готовом виде, поделиться ею с близкими или опубликовать в соцсетях.

Новый аудиоплеер для мобильных устройств на платформе iOS позволяет прослушивать, перематывать и зацикливать отрывки популярных аудиоформатов в облачном пространстве и обеспечивает высокое качество звука, а оглавление с указанием времени аудиодорожки позволит переходить к сохраненным моментам прослушиваемой книги.

В обновленном видеоплеере теперь можно менять скорость воспроизведения, зацикливать видео и быстро его перематывать.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд на взаимодействие пользователей с контентом прямо в облачном хранилище. Только за 2024 год в "Облако Mail" было загружено более 45,5 миллиарда различных файлов, включая фото и видео. Сегодня эти форматы становятся основой общения и инструментами для самовыражения, поэтому мы активно поддерживаем и развиваем возможности работы с ними», — рассказал руководитель продуктового направления «Почта» и «Облако Mail» Сергей Тарасенко.

В конце 2024 года сообщалось, что компания Apple оставит пользователей устаревших смартфонов без функции резервного копирования. В корпорации объяснили, что функция резервного копирования данных в iCloud будет работать только на смартфонах под управлением iOS 9 и более новых операционных систем.

