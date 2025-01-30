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03:53, 30 января 2025Ценности

Откровенное видео 83-летней Марты Стюарт вызвало споры в сети

Мария Винар

Кадр: @marthastewart

Американская бизнесвумен, телеведущая и писательница Марта Стюарт приняла участие в откровенной рекламе косметического бренда MAC и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном видео 83-летняя знаменитость предстала в шелковом халате бежевого цвета, с объемной прической и макияжем в нюдовых тонах. «Что заводит меня в обнаженном виде?» — задала она вопрос зрителям и после этого начала есть на камеру клубнику и мед.

Данный ролик смутил некоторых поклонников. «Я попал на ваш аккаунт на OnlyFans?», «Зачем ты это сделала?», «Мне кажется, такое поведение неуместно в ее возрасте», «Красиво, конечно, но зачем?», «Вульгарно», — высказывались они в комментариях под постом.

В то же время были и те фанаты, которые восхитились смелым образом Стюарт. «Кто заставил Марту Стюарт это сделать, либо гений, либо псих», «Лучшее, что я видел за сегодня», «Возьму ту же помаду, что и Марта», «Секс вернулся», «Икона», — писали юзеры.

Ранее Марта Стюарт высказалась о своем стиле в одежде.

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