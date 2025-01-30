Счетная палата уличила Росстат в закупке ненужных планшетов

Счетная палата: Большую часть закупленных Росстатом планшетов не распаковали

Большая часть планшетов, на закупку которых Росстат потратил 9,2 миллиарда рублей в период 2011-2020 годов, оказались не нужны и даже не распаковывались на складах. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам аудита.

Ведомство закупило 391,9 тысячи устройств, однако по состоянию на 1 сентября 2024 года использовались в работе только 17,7 тысячи планшетов (4,5 процента). Еще 42,7 тысячи переданы другим организациям (10,9 процента), а данные по 3,3 процента не представлены. Сколько устройств списали, не уточняется.

Лежащие на складах планшеты закупали для проведения переписи населения, в том числе их должны были использовать для Всероссийской переписи населения в 2021 году.

Аудиторы выразили недоумение, что при таком количестве запасов Росстат планирует закупить еще 102,2 тысячи планшетов в рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года. По итогам проверки в правительство отправлены рекомендации по законодательным изменениям, которые позволят сократить расходы Росстата на закупку оборудования. Также предлагается провести оценку потенциала применения уже имеющихся устройств.

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлилась до 20 декабря 2021 года.