Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:24, 30 января 2025Экономика

Счетная палата уличила Росстат в закупке ненужных планшетов

Счетная палата: Большую часть закупленных Росстатом планшетов не распаковали
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Большая часть планшетов, на закупку которых Росстат потратил 9,2 миллиарда рублей в период 2011-2020 годов, оказались не нужны и даже не распаковывались на складах. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам аудита.

Ведомство закупило 391,9 тысячи устройств, однако по состоянию на 1 сентября 2024 года использовались в работе только 17,7 тысячи планшетов (4,5 процента). Еще 42,7 тысячи переданы другим организациям (10,9 процента), а данные по 3,3 процента не представлены. Сколько устройств списали, не уточняется.

Лежащие на складах планшеты закупали для проведения переписи населения, в том числе их должны были использовать для Всероссийской переписи населения в 2021 году.

Аудиторы выразили недоумение, что при таком количестве запасов Росстат планирует закупить еще 102,2 тысячи планшетов в рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года. По итогам проверки в правительство отправлены рекомендации по законодательным изменениям, которые позволят сократить расходы Росстата на закупку оборудования. Также предлагается провести оценку потенциала применения уже имеющихся устройств.

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлилась до 20 декабря 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      Тейлор Свифт вышла на публику в наряде за миллион рублей

      Появились сообщения об ударе по объекту ВСУ в Краматорске

      Завершено расследование в отношении пластического хирурга по делу ослепшей россиянки

      Россиянин потерял 20 миллионов рублей из-за невкусного круассана

      В еврозоне стало больше безработных

      Начался суд по делу авторов шоу о вымышленном депутате Наливкине

      ФСБ задержала начальника миграционного отдела за взятки от иностранцев

      Российский дрон подкрался к украинской «Бабе-Яге» и совершил таран

      Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше