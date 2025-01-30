Премьер Израиля раскритиковал способ передачи заложников в Газе

Нетаньяху назвал шокирующими кадры передачи МККК заложников в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «шокирующими» кадры освобождения израильских заложников в секторе Газа, которых провели через толпу жителей Палестины перед передачей представителям Международного комитета Красного креста (МККК). Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Я с крайней серьезностью отношусь к шокирующим кадрам, снятым во время освобождения наших заложников. Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении.

Нетаньяху подчеркнул, что попросит посредников обеспечить, чтобы такие случаи больше не повторялись. Израильский премьер также предупредил об ответственности всех, кто попытается навредить заложникам.

В четверг, 30 января палестинское радикальное движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного креста двух израильских заложников и пятерых иностранцев.