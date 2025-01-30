Россиян предупредили о проблемах с банковскими картами в Турции

Посол РФ в Турции Ерхов рассказал о проблемах с российскими банковскими картами

Американские санкции действительно создали проблемы в работе банковских карт в Турции, поэтому россиянам, которые хотят поехать в республику, лучше заранее прорабатывать вопросы оплаты или запастись наличными. Об этом в комментарии РИА Новости заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.

О приостановке раннего бронирования отелей российскими туристами стало известно еще в начале декабря прошлого года. Тогда посольство России опровергло эту информацию, но местные СМИ сообщали, что ряд турецких операторов действительно опасаются проблем.

Причиной изменения политики стали ограничительные меры, введенные США 21 ноября. Тогда в санкционные списки попали Газпромбанк и шесть его дочерних иностранных структур, что сделало невозможным использование карт банка китайской системы UnionPay. Карты российской системы «Мир» в Турции использовать нельзя уже давно.

В начале года сообщалось, что в Турции возникает все больше проблем со снятием наличных из-за нехватки купюр мелких номиналов — 10, 20, 50 и 100 турецких лир. При этом трудности возникают и с внесением наличности — многие банкоматы не принимают мелкие купюры, потому что те их слишком быстро переполняют и блокируют работу.