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11:57, 3 января 2025Экономика

Стало известно о проблемах со снятием наличных в Турции

Milliyet: в Турции все больше проблем со снятием наличных в банкоматах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Стало известно, что в Турции все больше проблем со снятием наличных в банкоматах. Об этом сообщает Milliyet.

Уточняется, что это связано с нехваткой купюр мелких номиналов — 10, 20, 50 и 100 турецких лир. Более того, многие банкоматы не принимают эти купюры при внесении средств на счет, так как они быстро его заполняют.

Ранее стало известно, что ограничения на использование наличных в Турции могут негативно сказаться на отдыхающих в курортной стране российских туристах. Правительство Турции хочет запретить оплату покупок стоимостью свыше 7000 лир (около 19 тысяч рублей) наличными.

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