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13:18, 13 сентября 2024Путешествия

Россиянам предрекли проблемы с оплатой в Турции из-за нового проекта властей

Ограничения на наличные в Турции негативно скажутся на российских туристах

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Ограничения на использование наличных в Турции могут негативно сказаться на отдыхающих в курортной стране российских туристах. Проблемы с оплатой в республике из-за нового проекта местных властей в беседе с РИА Новости предрек координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

Эксперт отметил, что инициатива пока не вступила в силу, так как является лишь предложением, представленным для общественного обсуждения. По словам Санджара, ее цель — увеличить сборы налогов. «Сейчас идут обсуждения того, как такие правила будут применяться в секторах, таких как туризм, где использование наличных широко распространено, и их возможного влияния на отрасль», — добавил он.

Однако, как указал специалист, если изменения все-таки вступят в силу в нынешнем виде, то у прибывающих в республику туристов, в том числе россиян, могут возникнуть проблемы с оплатой.

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Правительство Турции хочет запретить оплату покупок стоимостью свыше 7000 лир (около 19 тысяч рублей) наличными. При нарушении этого правила покупателям придется заплатить штраф не менее 5000 лир (13,5 тысячи рублей). В случае если данное предложение властей будет принято, любые покупки свыше 7000 лир необходимо будет оплачивать через банки, почтовые отделения и финансовые учреждения-посредники.

Ранее стало известно, что Турция начала терять туристическую привлекательность из-за «взлетевших в космос» цен. Эксперт по туризму Саваш Даш заявил, что гиперинфляция в стране спровоцировала значительное повышение расходов туристического сектора.

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      Фариза Бацазова
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