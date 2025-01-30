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16:08, 30 января 2025Экономика

«Роснефть» оснастила больницу в Сызрани оборудованием

«Роснефть» оснастила больницу в Сызрани медоборудованием для детской хирургии

Фото: «Роснефть»

При поддержке «Роснефти» в Сызранскую центральную городскую и районную больницу поступило высокотехнологичное оборудование для оснащения детского хирургического отделения и перинатального центра.

В перинатальном центре появилась открытая реанимационная система для новорожденных – многофункциональный комплекс для спасения жизни пациентов. Оборудование позволяет осуществлять мониторинг и поддержание жизненно важных функций, обеспечивает свободный доступ к ребенку с любой стороны для проведения различных медицинских манипуляций.

В отделении детской хирургии в больнице также установлен новый операционный стол и бестеневая лампа – специальный хирургический светильник. Современное оборудование поможет повысить эффективность оказания медицинской помощи жителям региона.

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