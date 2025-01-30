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07:29, 30 января 2025Путешествия

Россиянка описала поход в баню в Грузии фразой «стало немного не по себе»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Henri Moreau / Wikipedia

Россиянка побывала в Грузии и описала поход в баню в Тбилиси фразой «стало немного не по себе». Об этом она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в первый день путешествия отправилась в серные бани, в которых она была впервые. «Специфично, буквально минут через 10 нам с подругой стало немного не по себе, — добавила она. — Видимо, мы пересидели. Поэтому вышли, а наши друзья остались. Им понравилось там больше».

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Вместе с тем туристка заявила, что осталась в восторге от грузинской кухни. «Огромный выбор мясного, овощей и выпечки, — подчеркнула она. — Мы попробовали всего понемногу, но для моего желудка она не совсем подошла — в основном я ела что-то легкое. А так, хинкали и хачапури понравились всем».

Ранее пенсионер из Грузии объяснил российскому тревел-блогеру причину негативного отношения некоторых местных жителей к русским. Мужчина признал, что отношение к гражданам России в закавказской стране сейчас довольно отрицательное.

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