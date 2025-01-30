ЦАХАЛ сообщил о прибытии заложников ХАМАС в Израиль

ЦАХАЛ: Двое израильтян и тайцы, освобожденные из плена ХАМАС, въехали в Израиль

Двое израильтян и пятеро тайцев, освобожденных из плена палестинского радикального движения ХАМАС, въехали в Израиль. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«Некоторое время назад в сопровождении ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) семеро возвращающихся заложников пересекли границу и оказались на израильской территории. В настоящее время заложники направляются в пункт первоначального приема на юге Израиля», — говорится в публикации.

Арбель Йехуд, Гади Моше Мозес встретятся со своими семьями, а пять граждан Таиланда — Тенна Понгсак, Сатиан Суваннахан, Шриаун Уотчара, Ситао Баннават и Румнао Сурасак — с представителями властей своей страны.

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного креста двух израильских заложников и пятеро иностранцев.