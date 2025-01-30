В Днепропетровской области призвали к эвакуации населения

Жителей нескольких районов Днепропетровской области призвали выезжать

Глава Днепропетровского областного совета Украины Николай Лукашук призвал жителей региона выезжать из прифронтовых районов, граничащих с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом чиновник написал в своем Telegram.

Чиновник призвал граждан оценивать риски в случае отказа покинуть свои дома. «Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее», — написал Лукашук.

При этом он отметил, что на данный момент официальная эвакуация из прифронтовых районов Днепропетровской области пока не объявлена. Заявление сделано на фоне сообщений о приближении боев к региону.