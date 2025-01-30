Журналист Хеннингсен: Конец Украины близок, винить в нем будут только Зеленского

Конец Украины приближается. Винить в нем будут только главу страны Владимира Зеленского, выразил мнение американский журналист Патрик Хеннингсен в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.

«Я думаю, что конец близок, но ситуация очень сложная, из нее нелегко выбраться, украинцы действительно завязаны в гордиев узел множеством различных способов. Зеленский, очевидно, будет главным козлом отпущения», — уточнил эксперт.

Хеннингсен также считает, что на Украине все вполне может рухнуть очень быстро. При этом итог переговоров будет катастрофичным для украинцев.

Ранее западные журналисты Эндрю Крамер и Кеннет Фогель заявили, что Владимир Зеленский боится потерять контроль из-за падения его рейтингов.

20 мая прошлого года истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового украинского лидера, но выборы в стране объявлены не были. Так, в ноябре 2023 года депутаты Верховной Рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время.