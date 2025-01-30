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16:08, 30 января 2025Путешествия

Заслуженный пилот России оценил шансы людей на выживание в авиакатастрофе в США

Заслуженный пилот России Саженин: Шансов выжить в крушении самолета в США нет
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Alex Brandon / AP

Заслуженный пилот России Виктор Саженин оценил шансы людей на выживание в крушении самолета в США. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам летчика, шансов выжить в подобной авиакатастрофе, а лайнеру совершить аварийную посадку нет.

«Это столкновение априори летальное», — заявил он.

Пассажирский самолет American Airlines потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, в том числе российские фигуристы. На месте трагедии развернулась масштабная спасательная операция, несколько тел уже удалось достать из воды.

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