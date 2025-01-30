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12:49, 30 января 2025Из жизни

Женщина спрятала 14 килограммов наркотиков в инвалидном кресле

В США агенты ФБР обнаружили 14 килограммов кокаина в инвалидном кресле женщины
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

У женщины, прилетевшей в США из Бразилии, нашли наркотики в инвалидном кресле. Об этом сообщает NBC Chicago.

35-летнюю американку Елейн Перез-Пену задержали в аэропорту Чикаго, где у нее была пересадка на рейс до Ньюарка. В 2021 году у Перез-Пены уже находили наркотики, тогда она перевозила их из Доминиканской республики в Нью-Йорк. За то преступление женщина провела в тюрьме девять месяцев.

Именно из-за предыдущей судимости агенты ФБР решили провести дополнительную проверку. Однако они не нашли ничего в багаже и одежде Перез-Пены. Тогда правоохранители перешли к инвалидному креслу, в котором женщина путешествовала якобы из-за травмы ноги. Когда кресло просветили на рентгеновском аппарате, в подушках обнаружились неизвестные предметы. Полицейская собака также учуяла наркотики. Когда подушки вскрыли при помощи дрели, внутри оказался кокаин. Всего там было спрятано четырнадцать брикетов по килограмму. Стоимость каждого брикета оценивается примерно в 17 тысяч долларов.

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После ареста Перез-Пена сразу во всем созналась и рассказала, кто и как попросил ее перевезти наркотики в США. По словам агентов ФБР, женщина была просто наркокурьером. Наркоторговцы использовали ее как расходный материал.

Ранее сообщалось, что департамент полиции американского города Лоретто, штат Теннесси, призвал не спускать наркотики в канализацию. Полицейские посетовали на попадание наркотиков в организм многочисленных животных и предупредили об угрозе появления «метамфиногаторов».

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