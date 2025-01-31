Беременную россиянку с тяжелыми травмами нашли под окнами дома

В Санкт-Петербурге под окнами пятиэтажного дома нашли беременную женщину с тяжелыми травмами и угрозой выкидыша. Ее доставили в реанимацию, пишет «Фонтанка».
По данным издания, у 34-летней россиянки диагностировали травмы головы, закрытый перелом плеча, а также открытые переломы бедренной кости. По предварительной информации, она находится на раннем сроке беременности.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых пострадала молодая женщина. Как утверждает издание, следственно-оперативная группа искала ее следы на втором этаже дома.
Ранее в Челябинской области 22-летняя беременная жительница выпала из окна третьего этажа, пытаясь напугать мужа во время ссоры.