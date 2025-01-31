Стало известно о появлении у России новых союзников в Европе

Bloomberg: У Путина появляются союзники в Европе в неудачный для Украины момент

У президента России Владимира Путина появляются новые союзники в Европе в неудачный для Украины момент. Об этом стало известно Bloomberg.

«Националистические настроения в таких странах, как Словакия, Австрия, Хорватия и Венгрия, ставят под угрозу поддержку Украины как раз на этапе, когда президент Владимир Зеленский оказался в невыгодном положении после возвращения в Белый дом Дональда Трампа», — говорится в статье.

Отмечается, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию в декабре с целью обсудить поставки газа «показывает, как быстро все может измениться». «Он (Фицо — прим. «Ленты.ру») превратил Словакию из верного союзника Украины в страну, которая часто повторяет риторику российского лидера об украинском конфликте», — утверждается в материале.

Агентство также напомнило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно призывает к отмене санкций против России и выступает против поддержки Украины Европой. Президент Хорватии Зоран Миланович резко критиковал военную помощь Киеву.